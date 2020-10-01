Актриса студії "Квартал 95" і глава "Жіночого кварталу" Олена Кравець вразила променистою посмішкою

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram з'явився неймовірно жіночний і красивий портрет Олени Кравець. Жінка стояла за лаштунками в чорній сорочці, трохи розстебнутій зверху. Її волосся було зібране в пучок. Було видно, що Кравець налаштована на робочий процес.

Найголовніша фішка фото - це непідробна посмішка актриси. Завдяки ній фото вийшло дуже жіночним і ніжним.

"Скільки в очах! ❤️ На що так дивиться наша чарівна @lennykravets?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях до посту Кравець залишили кілька компліментів.

"Лєнка, Лєнка, що ж то за улибка!!!", "Красуня", «любов», "клас", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець показала, якою була в день свого весілля. На честь 18-ї річниці на фан-сторінках актриси вирішили опублікувати архівні кадри з торжества. Варто відзначити, що за роки Олена практично не змінилася, тільки відпустила волосся.

"Оленка, вітаємо вас! Будьте і далі щасливою і міцною сім'єю, яка є для багатьох прикладом", - привітали Олену шанувальники.

Нагадаємо, що Кравець їдко рознесла зірок "Квартал 95" за лаштунками, рідкісні кадри:"хто не працює - той...".

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