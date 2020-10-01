Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Вражаючим фото знаменитість поділилася в розділі»сторіс".

Цього разу Нікітюк, яку вже звикли називати українською Барбі за жіночні спокусливі вбрання, з'явилася в темному діловому костюмі в смужку, одягненому поверх білого топа.

Волосся телеведучої акуратно рівно укладені.

"Власники бізнесу 2.0. Я вже в костюмі", - написала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приголомшила заявою про те, що бере паузу у своїй кар'єрі і повинна подумати над тим, чим буде займатися далі.

Нікітюк трохи відкрила завісу щодо того, чим планує займатися.

"Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використовувала! Потрібно вчитися... а на це зовсім немає часу. Тому днями я вступила в бізнес школу, про яку пізніше розповім, англійську мову нарешті доб'ю 😭 ну і китайський вже забула🐼 всім спасибі! Всіх люблю, в інсті залишаюся», - повідомила теледива.

Шанувальники активно її підтримали і похвалили за прагнення до розвитку.

Нагадавши, Леся Нікітюк з кільцем на безіменному пальці приголомшила новиною:»а ось тепер можна і...".

Як повідомляла Politeka, безтурботна Леся Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк в екстра-міні і з келихом в руках похвалилася танцями на пілоні: "Леся, мама знає?".