Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новим образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Вражаючим фото знаменитість поділилася в розділі»сторіс".
Цього разу Нікітюк, яку вже звикли називати українською Барбі за жіночні спокусливі вбрання, з'явилася в темному діловому костюмі в смужку, одягненому поверх білого топа.
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Волосся телеведучої акуратно рівно укладені.
"Власники бізнесу 2.0. Я вже в костюмі", - написала знаменитість.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приголомшила заявою про те, що бере паузу у своїй кар'єрі і повинна подумати над тим, чим буде займатися далі.
Нікітюк трохи відкрила завісу щодо того, чим планує займатися.
"Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використовувала! Потрібно вчитися... а на це зовсім немає часу. Тому днями я вступила в бізнес школу, про яку пізніше розповім, англійську мову нарешті доб'ю 😭 ну і китайський вже забула🐼 всім спасибі! Всіх люблю, в інсті залишаюся», - повідомила теледива.
Шанувальники активно її підтримали і похвалили за прагнення до розвитку.
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Як повідомляла Politeka, безтурботна Леся Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.
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