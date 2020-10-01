У мережі повідомили, кому віддала перевагу російська актриса Христина Асмус після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Напередодні актриса виступала на сцені Театру ім. Єрмолової, і в мережі з'явилося відео, як після вистави їй вручає букет ставний красень. Ним виявився репер Наваї Бакіров. В особистому блозі він зазначив, що Христина Асмус сама запросила його на виступ.

На кадрах можна помітити, як приємно здивована артистка, коли до неї підійшов музикант. Вона збентежено розсміялася і спробувала підняти величезний букет троянд, який їй протягнув красень. Судячи з усього, увага чоловіка спокусила дівчину.

Артистка також похвалилася величезним букетом. У своєму блозі вона написала, що вперше отримала букет, який ледь може нести.

Відзначимо, пару днів тому з'явилися чутки, що у Христини Асмус роман з режисером Олексієм Учителем. Пару помітили в одному з ресторанів на Патріарших ставках в Москві, потім вони разом сіли в таксі і зникли в невідомому напрямку.

Асмус не стала реагувати на чутки. А ось режисер поспішив прокоментувати ситуацію, він заявив, що дійсно був на Патріарших ставках, але не з Христиною Асмус.

"Ми з нею в прекрасних дружніх відносинах. Нещодавно дізнався, що вона потрапила в лікарню. Хотів зателефонувати, підтримати! Все, що пишуть про нас, нісенітниця», - виправдався режисер.

Нагадаємо, що Асмус після розлучення з Харламовим показала хижу натуру, ефектно присівши на камеру: «роздамо спеку!».

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