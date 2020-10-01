Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав, як потрібно проводити обідню перерву

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram. На фото Женя в красивому брючному костюмі сидів на високому стільці, задерши ногу. Судячи з фото, він щось жував або намагався відкусити.

"Якщо обідня перерва-то із задоволенням. Женя показує як», - підписали фото автори каналу.

За півгодини пост зібрав понад 1,5 тисяч лайків. У коментарях під постом залишили масу відгуків, як позитивних, так і негативних.

"Який потужний", "дуже красиво зроблено", "сало жорстке попалося. Що прям скривився. Смачного", "якось відвернуло від Жені і від усіх 95 х...погані асоціації...", "Крутяк!", "Женя показував як правильно витягнути м'ясо з між зубами", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий в інтерв'ю ведучій Олександрі Кучеренко у передачі "33 за 3" заявив, що не візьме президента Володимира Зеленського назад в "Квартал 95". Артист заявив, що і сам Зеленський поки не прагне назад.

Додамо, що на фото з Кучеренко Євген виглядав дуже комічно. І ведуча і комік вирішили зробити гримаси для фото.

Нагадаємо, що Євгена Кошового зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри: «Жека водив мене...».

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" ошелешив звісткою про скасування концертів, що сталося:"Боже, шкода так".

Також Politeka писала, що Євген Кошовий з "Квартал 95" похвалився радикально новою зовнішністю, домашнє фото:"трошки заріс".