53-річний російський поп-король Філіп Кіркоров вразив новими кадрами з коханцем Ольги Бузової

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, присвячене голосуванню "GQ Людина року", яке чоловічий журнал проводить в різних номінаціях.

«З настанням епохи #tiktok і короткого фокусу уваги, буду небагатослівний: я і мої друзі і чудовий вечір GQ», - написав Король російської естради.

На знімках Кіркоров позує зокрема поруч з коханцем Ольгою Бузовою, репером Давою.

"Це був шикарний вечір", - прокоментував подію російський репер.

Саме це парочка (Кіркоров і Дава) викликала бурхливу реакцію мережі.

"Філя відіб'є Даву У Ольги", - пишуть в коментарях.

При цьому користувачів мережі відсутність Бузової на вечірці збентежила.

"Чому Олю проігнорували? Правильно говорили, що Оля його проштовхне, а потім буде йому не потрібна. Напевно так і є. Після зустрічі з фільтром Олі поруч більше немає!«,» Сивина в бороду, біс в ребро«, " а головної красуні-то @buzova86 не вистачає. Без неї свято - не свято", - пишуть в мережі.

Зазначимо, Дава вже не приховує сварку з Бузовою. На Заході він намагався бадьоро і впевнено триматися під спалахами фотокамер, але оточуючі все ж відзначили його не райдужний настрій. На питання про те, чому вони з Ольгою перестали радувати шанувальників спільними фото, Манукян відповів скромно:

"Не знаю... Але коли ми знімаємося разом, всі кажуть: "дивіться, вони хайпують на своїх стосунках!». Коли не знімаємося-знову те ж саме. Виходить палиця про двох кінцях. Я просто хочу трохи пожити своїм життям. Особисте-це особисте, а робота залишається роботою".

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров і Дава спільно записали трек»Роллекс". Як відомо. Бузова теж хотіла б заспівати разом з Королем російської естради, але поки це тільки мрії.

Нагадавши, Кіркоров, що вирядився, збентежив зовнішнім виглядом.

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