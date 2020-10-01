Відома модель Ебігейл Ретчфорд заворожила формами в непристойній міні-сукні

Зірка опублікувала сміливе фото у своєму сторіз Instagram, пише Politeka.net. На фото розкута красуня влаштувалася на краєчку більярдного столу.

Блискуче плаття мало незвичний крій. Тонка тканина прикрила груди без білизни. Спокусливе декольте приваблювало погляд. Бюст спокусливо випирав.

Наряд тримався на тонких ланцюжках, що скріплюються на потилиці. А ззаду спина і сідниці були повністю оголеними. Тримався такий наряд на тонкій бретельці на спині.

Шовкові сідниці визирають з наряду виглядали, як можна пікантніше.

Різні аксесуари завершили образ Ебі. Модель розпустила довге хвилясте волосся, уклавши його з боків.

Очі і губи красуні були підкреслені косметикою: "Ну, треба ж яка вона ідеальна".

Пост не зміг зібрати багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд лягла на білосніжні простирадла. Вона була в зеленому короткому топіку, який обтягнув великий бюст зірки, а також оголив пружний животик.

Тканина топа відмінно сиділа на красивих грудях, при цьому не показуючи погляду нічого зайвого.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в жовтому бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Зірка стояла перед дзеркалом у ванній, поруч з умивальником. Модель показувала свою фігуру і апетитні місця, а на тлі можна побачити велике панорамне вікно і ванну.

"Неон", - підписала фото красуня.

На жаль, кадри також не зібрали коментарів у відкритому доступі.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд повеселилася на вулиці в одних трусиках, ледве прикривши бюст руками

А ще Politeka писала, що величезні принади Ебі Ретчфорд ледь не розірвали зав'язки купальника

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд без одягу повеселилася в ліжку, забувши про сором