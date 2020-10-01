Відома модель Альона Омович, яку називають вітчизняної Кардаш'ян, показала себе з ранку

На фото дівчина позувала в штанях з зайчиками і аналогічному топі. Останній ледве тримався, адже Омович спробувала засунути в нього шостий розмір, який прямо випирав. Волосся у Омович були розпущеними, а сама модель сиділа на підлозі, фотографуючи себе в дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: "знімай, це небезпечно".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович зняла себе крупним планом.

З такого сміливого вбрання визирали найінтимніші місця без білизни:"Ох, як стирчать". Бюст шостого розміру розтягнув крихітний топ і здавалося йому там зовсім не вистачає місця.

Крім цього, його коротка довжина оголила прес і дозволила поглянути на пружний животик. Зверху модель одягла білий светр.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович перетворилася на фатальну диву в новому вбранні.

Омович також демонструє фігуру, адже приховувати свої форми після численної пластики вона також не збирається. ак як дівчина зробила бюст і збільшила його на кілька розмірів, в сукнях Олена незмінно робить на цьому акцент.

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