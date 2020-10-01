Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак обрушилася з гнівною тирадою на своїх колег

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Собчак опублікувала фото зі світського заходу, на якому вона була зі своїм чоловіком Костянтином Богомоловим. Ксенія була одягнена в красиве чорне плаття з оголеною спиною, зверху якого вона одягла стильне пальто.

Зірка розповіла, що її дуже засмутила модна тусовка через непрофесійних журналістів. При цьому, телеведуча в своїй манері не підбирала слів, коли говорила про них.

«Я ось думаю, Кисельову-Соловйову за пропаганду хоча б багато платять, їх мотивація ясна. А яка мотивація у говноїдів з камерами, які потім пошлють нашу проходку в мовчанні до машини "російським сенсаціям" або ще якійсь іншій гидоті?» ,- зазначила Собчак.

За її словами, проходячи через сунуті під ніс камери, вона почувається як на площі СанМарко - боїться, щоб "голуби на пальто не накакали". Крім цього, Собчак поскаржилася на обридлі їй питання в стилі: "коли Платону чекати сестричку?" і "Що подарував Костянтин на річницю?".

Під постом Ксенію підтримали багато шанувальників.

"Ксенія, ви чудово виглядаєте!", "Ні, ну а як ви хотіли? Публічна особистість, гарячі факти, рейтинги ЗМІ. Дивно що вас це дивує", "як же Ксюша покращала при Богомолові", "Справжня любов, творить чудеса", "Бооооже, як ви світитеся, виглядаєте дуже жіночно і красиво!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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