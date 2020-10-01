49-летняя актриса Шеннен Доэрти, звезда сериалов "Беверли-Хиллз" и "Все женщины - ведьмы", собирается с силами, чтобы попрощаться с родными и близкими

Как известно, в 2015 году у Шеннен обнаружили рак молочной железы. Спустя два года борьбы счастливая актриса заявила о ремиссии. Однако, в 2019-м стало известно о том, что заболевние вернулось, медики обнаружили метастазы в лимфатических железах и позвоночнике.

Теперь, как объяснила Доэрти, ей осталось жить недолго, но она не опускает рук. В одном из последних интервью актриса сообщила о желании записать прощальное видеообращение своим самым близким, а также просто письма - прочим знакомым, передают "7days.ru".

"Я поняла недавно, что мне еще так много нужно сказать моей маме. А моему мужу объяснить, как много он значил в моей жизни! Я сделаю это, когда буду готова. Но пока я еще не совсем готова, ведь когда пишешь прощальные послания, это означает, что конец уже совсем близок. А я еще не ухожу...", - поделилась Доэрти.

Актриса добавила, что у нее порой бывают хорошие дни, когда она "чувствует себя очень здоровым человеком".

"Трудно заканчивать свои дела, когда тебе кажется, что ты проживешь еще лет 10—15", - сообщила Шеннен.



В последнее время звезда много времени уделяет мелочам - болезнь сильно изменила ее отношение к жизни. Актриса проводит время с мужем Куртом Исваринко и друзьями, эксперементирует на кухне, много гуляет.

"Я стараюсь ценить мелочи, которые большинство людей не замечают или принимают как должное. Детали становятся для меня значительными. У всех нас внутри есть бесконечный колодец, из которого мы продолжаем черпать силы, чтобы противостоять невзгодам и увидеть истинную красоту", - поделилась своими мыслями звезда сериала "Беверли-Хиллз".

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