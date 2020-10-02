Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій шостий розмір грудей у напівпрозорому ліфчику

Модель регулярно публікує найспекотніші фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка активно бере участь в різних фотосесіях в різноманітних нарядах.

Так, модель приміряла на себе гарний костюм. Олена позувала в чорному ліфчику з бретельками, які тягнуться від грудей до плечей.

Великий бюст випирав з білизни з кокетливою сіточкою. Зверху зірка одягла довгий піджак.

Маленька спідничка підкреслила талію і стегна. Таке вбрання відмінно підійшло стрункій фігурі красуні.

Олена закинула волосся назад, роблячи селфі в дзеркало. Здавалося, красуня цього разу обійшлася без макіяжу. Її губи були прочинені, а погляд спрямований в телефон.

"Мені б личило бути бізнесвумен", - підписала знімок зірка.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в топі шоколадного відтінку.

З такого сміливого вбрання визирали найінтимніші місця без білизни. Бюст шостого розміру розтягнув крихітний топ і, здавалося, йому там зовсім не вистачає місця.

Крім цього, його коротка довжина оголила прес і дозволила поглянути на пружний животик.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала сидячи у ванній, при цьому її тіло і волосся вологе від води. Фото зроблено крупним планом, тому найпікантніше в кадр не потрапило. Дівчина обхопила голову двома руками і застигла в такій позі, пильно дивлячись в об'єктив камери.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні