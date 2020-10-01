Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", здивувала відвертим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На фото повністю оголена Тетяна лежить на ліжку прикрившись лише тоненьким простирадлом. Голову співачка поклала на руку, друга рука трохи прикриває її розкішні груди. Котова при цьому загадково посміхається.

Однак, тема, яку торкнулася співачка, виявилася дуже важливою і стосується здорового сну.

"Нещодавно від лікаря почути таку фразу, що саме жіночий організм вимагає того самого 8-ми годинного сну, коли як чоловік може спати і по 4-6 годин для здоров'я через відсутність такого гормонального фону.

Виходячи зі свого досвіду і загальнодоступних досліджень, я винесла правила хорошого сну:

😴 На думку вчених, якщо прокинутися рівно після закінчення циклу, то пробудження буде найбільш легким. Таким чином, тривалість сну повинна укладатися в проміжки, кратні півтори години (тобто .1,5 – 3,0 – 4,5 – 6 годин і т.д.). Пробуджуючись посеред циклу, людина відчуває нездужання, млявість і головний біль.

😴 Найбільш правильна поза для сну - на спині. Саме в цій позі розслабляються всі м'язи, кров вільно надходить в мозок, виявляється рівномірне навантаження на серце. Ще можна на боці, але на животі - шкідливо.

😴 Подушка повинна бути по ширині плечей і не вище 10-14 см, багато дівчат перейшли на б'юті-подушки і тепер створюються цілі подушкові імперії, є навіть подушка для грудей 😀 👌 🏻

😴 Провітрювання кімнати перед сном-запорука гарного міцного сну. Так само, перед сном можна прийняти гарячу ванну з піною. Це розслабить після важкого важкого дня і допоможе заснути.

😴 Але найголовнішою запорукою гарного дня для мене є приємна тілу і якісна постільна білизна з тенселя! Чи не шовк, ні бавовна, ні тим більше сатин не підійде людині, яка хоча б раз спав на правильному постільній білизні з тенселя.

А без чого ти не можеш заснути?"–- написала знаменитість.

Шанувальники за короткий час поставили сотні лайків і залишили безліч коментарів, в яких захопилися образом Тетяни, а також відповіли по темі поста співачки.

"Мені б прокинутися з такою красунею! не можу заснути без дуже довгого проведення часу за екраном телефону. і взагалі, сплю дуже багато. від 6 до 11 годин можу проспати Я не можу заснути без музики🙌 мені треба обов'язково слухати заспокійливу музику,а потім тільки заснути🙌❤️ 😍 😍 яка шикарна)", – написали вони.

Нагадавши, гаряча екс-ВІА Гра Котова ефектно задерла халат, оголивши розкішні ноги

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" розсунула ніжки, похвалившись своїм арбузиком

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Тетяна Котова без сорому відчинила сорочку, засмущавши всіх