34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова в інтерв'ю російським ЗМІ зізнатися, що ще з дитинства їй діставалося за спроби виділитися з натовпу, передає Politeka.

За її словами, крім проблем у відносинах з сестрою, її дитинство було затьмарене непростими відносинами з педагогами тієї школи, в якій навчалася майбутня зірка.

Так, директор школи, в якій навчалася маленька Оля, досі її ненавидить за те, що Бузова раптово вирішила виділитися серед своїх ровесниць і почала виглядати занадто яскраво.

"Я завжди була дуже активною і вже тоді вела за собою людей. Директор школи ненавидить мене донині. Я прийшла в школу, у мене на голові статуя Свободи з гелю і лаку", – згадує знаменитість.

Ведуча розповіла також, що в тій гімназії, в якій вона навчалася, були заведені дуже суворі внутрішні правила і від усіх учнів вимагали ходити у формі.

Саму шкільну форму Оля ігнорувати не наважилася, проте все одно виділялася серед однолітків своєю зачіскою.

"Я у формі була, але на голові-статуя Свободи. Чомусь вчителям це не подобалося, але я так самовиражалася", – зізналася Бузова.

Раніше ми писали, що 34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала переполох в мережі своєю появою в "Битві екстрасенсів". Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішній довгій сукні з шаленим розрізом, "сховавшись" за ширмою-портьєрою. Ольга театрально відвела руку в сторону і таємниче подивилася в камеру, відвернувшись від дзеркала.

Дівчина стала тим самим сміливцем у відбірковому випробуванні"Містер Х". Учасники "Битви екстрасенсів" повинні були наосліп зробити своє передбачення.

"І знову в бій👸 🏻 🎥 💫", - підписала фото Бузова.

Як відомо, шаман Максим Федоров заявив, що в душі Бузової - порожнеча, яку та заливає сльозами і алкоголем. Крім того, у неї нібито "холодне черево" - понад їй посилають дітей, але вона сама не хоче ставати матір'ю. Співачка перервала шамана, не бажаючи далі слухати подібне. Інший учасник "Битви", Максим Рапопорт, повідомив, що Ольга досі сумує за екс-чоловіком, футболістом Дмитром Тарасовим.

Нагадаємо, що Бузова з новою зачіскою вразила схожістю з Джей Ло: "губи стають все більше і більше".

Як повідомляла Politeka, Бузова без білизни і сорому оскандалилася на популярному шоу: "тільки тебе там не вистачало".

Також Politeka писала, що Бузова після розставання з коханим похвалилася розкішними подарунками, колишній не змовчав: "не подобається...".