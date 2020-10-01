Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка стала учасницею проекту "Танці з зірками", пошкодила ногу
Як передає Politeka.net, про це сама ведуча розповіла під час репетиції. Її партнер, хореограф Ілля Падзіна зняв на відео, як травмована Ольга сидить на підлозі і замотує ногу еластичним бинтом.
Судячи з тону розмови, у партнерів намічається невеликий конфлікт.
"Вже годину Ольга Михайлівна...", - почав було розповідати хореограф, але телеведуча його обірвала.
«У мене дуже болить нога, я її розтягнула вчора, коли танцювала твій контемп і румбу. Кукарача,кукарача... ледве відходжу..",- пробурчала ображена Фреймут.
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"Ну, і що будемо тепер робити?",- запитав стривожений Ілля.
"Будемо танцювати на одній нозі. Пішли", - відповіла Фреймут.
"Ну танцюй, танцюй", - закінчив Ілля.
Відзначимо, що на останньому ефірі пару Фреймут і Падзіни похвалили за прекрасний іронічний танець. Судді шоу відзначили, що бачать прогрес і зростання Ольги. Сама ж телеведуча не втрималася від колючих зауважень на адресу суддів.
Додамо, що травми на «Танцях з зірками» звичайна справа. Через те, що зіркам доводиться працювати на межі своїх можливостей, вони часто травмуються.
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