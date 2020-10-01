Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як виглядає її фігура насправді
Артистка для кожного виходу в світ, а також кожного ефіру шоу "Танці з зірками", в якому виступає в ролі ведучої, підбирає найкраще вбрання. Зірка віддає перевагу сукням в підлогу найяскравішого і незвичайного дизайну. При цьому нерідко наряди вельми сміливо виділяють її бюст із загальної картини образу.
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На фан-сторінці Тіни були показані кадри з фотосесії Тіни, зробленої перед черговим ефіром "танців". Тоді зірка вибрала шикарну сукню від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягує бежевий і короткий, а поверх нього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси і розпущені укладені локони.
У ролику видно саму зірку без всяких зайвих прикрас і сценічного блиску. Також можна помітити, як співачка виглядає в живу, а не так, як на оброблених і відфотошоплених кадрах. Фанати були в захваті:
"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥; тут вона по особливому неймовірна; шик блиск краса🔥 😍 🙌 🏻; це точно; сяй🤗 😍; плаття шикарне, і тіні йде; Тіна Кароль!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😘 Сама сама. Золота рибка"»
Ми також писали, що тиждень тому артистка випустила новий альбом "знайти своїх", а після представила оригінальну трилогію-кліп з такою ж назвою. Спеціально для оригінальної трилогії зірка кардинально змінила імідж.
У кліпі співачка показала себе, як зі зворушливою, так і з несподівано жвавою і зухвалої сторони.
Сама Тіна поділилася новим кадром зі зйомок, на якому її буквально носила на руках натовп людей. Дана робота не залишає фанатів байдужими, адже масштабний кліп-трилогія вийшов дуже насиченим і яскравим. Його знімали цілих п'ять днів.
Тіна на новому фото постала в ультра-модному вбранні від британського дизайнера David Koma і відразу ж отримала сотні відгуків.
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