Українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою на новому пікантному фото

Артистка опублікувала у своєму Instagram фото, продемонструвавши апетитні вигини в білизні, передає Politeka.net. (Щоб подивитися фото-проскролльте вниз).

"Доброго ранку від тропічної дівчини", - підписала знімок Каменських.

Каменських позує сидячи на дивані в Білій білизні. Вона сперлася на руки, а ноги зігнула в колінах. Артистка дивиться в кадр, закинувши голову назад.

Образ доповнюють Прикраси: браслети на нозі і руці, ланцюжок на шиї і сережки.

Каменських сидить так, що сонце ефектно підсвічує її ноги, тоді як все інше залишається в тіні.

Користувачі Мережі захоплюються зовнішністю співачки.

"Богиня любові і музики", "Диво", «красуня», «красива», «вогонь», "Вау", "красуня, Настюш! - пишуть в коментарях.

Раніше Олексій Потапенко (Потап) здивував новим спільним знімком зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Звертає на себе увагу той факт, що на NK немає макіяжу, саме такий і бачить свою дружину в побуті Олексій Потапенко. Варто відзначити також, що зараз зоряне сімейство знаходиться не в Україні і регулярно розміщує в соцмережах свої фотографії з відпочинку на яхті.

Нагадаємо, Каменських показала фото в екстра-міні і засвітила зайве: "Просто нереально".

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