У мережі показали, як і, головне, з ким співачка Ані Лорак відзначила своє 42-річчя

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явилося відео зі святкування її дня народження. Судячи з усього, Кароліна відзначала в одному з ресторанів. У кадр потрапили її друг і "коханець" Сергій Лазарєв, ще один наближений - Філіп Кіркоров, а також композитор Ігор Крутой і ще кілька людей (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Примітно, що серед гостей не було жодної жінки - Лорак єдина блищала у всій красі.

На камеру потрапив емоційний момент, коли офіціанти урочисто занесли великий торт зі свічками. Щаслива і задоволена Ані подякувала друзям за увагу, схопившись з дивана при появі подарунка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі щиро привітали артистку, інші здивувалися компанії, що зібралася, а треті пошкодували Лорак.

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Очевидно, що Лорак останнім часом оточила себе тільки чоловіками, і цьому, можливо, є причина. Як відомо, артистка минулого року пережила болісне розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, наслідки якого досі відчуває на собі.

"Можна сказати, що я почала життя з чистого аркуша. Будь-яке розлучення - це трагедія: це боляче, це сумно, це... розчарування. Так, ти відчуваєш розчарування в близькій людині. Що може бути болючіше цього?», - прокоментувала Лорак в недавньому інтерв'ю. Відзначимо, її шлюб з Налчаджіоглу тривав 14 років, у пари є донька. В даний час Лорак зустрічається з продюсером Єгором Глібом.

лорак и мурат Налчаджиоглу

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.