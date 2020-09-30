Известная российская актриса Настасья Самбурская удивила новым образом

Как передает Politeka, свежей фотографией девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на снимке, актриса одета в короткие джинсовые шортики, не скрывающие длинных загорелых ног Насти, на девушке – белая обтягивающая майка, не скрывающая плеч и рук звезды.

На поясе у насти – черная кобура, в правой руке – пистолет золотистого цвета, на левой видна татуировка.

"Расхитительница грИбниц))) опят не видели поблизости?😂😂😂", – подписала фото Настя.

Поклонники по достоинству оценили свежий образ своей любимицы, отметив это в своих комментариях.

"Превзошла Джоли😍😍 👍👍👍 Одни мухоморы 😀 .опят нет , а вот Лисичку видим !...😂 Мою майку надела😂😂😂 👌очень похожа...классный образ Ничего не крал, но ее украл бы Нет,только мухаморы привычные) Вид сзади не помешал-бы!!!!😍🔥🔥😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥 Персик😍 Капец, как похожи", – пишут фолловеры.

Мы писали, что Настасья Самбурская выставила напоказ тело в купальнике. На опубликованном фото актриса позирует на пляже и, как указала сама актриса, отдыхает на Бали.

Облачилась Настасья в красный лифчик и салатовые бикини. Но внимание ее подписчиков было сосредоточено не на привлекательных формах актрисы, а на заднем плане. В кадр попал объемный мужчина, который и стал звездой публикации актрисы.

Даже сама Настасья обратила внимание на него.

"Кисюня и ее пупсик", - шутливо подписала пост Самбурская.

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