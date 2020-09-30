На Херсонщині п'ятеро місцевих жителів під виглядом працівників банку спустошували банківські картки іноземців

Про це інформує Politeka з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполиции України

Так, повідомляється, що шахраї у віці від 22 до 27 років дізнавалися персональні дані громадян Східної Європи, потім – відправляли їм посилання з "вірусом", який розробили самі, що дозволяло їм забирати собі гроші з банківських карток іноземних громадян.

Підозрювані, представляючись співробітниками банку, дзвонили іноземцям за телефонами і дізнавалися реквізити рахунків, а також їх інші персональні дані. Потім-висилали їм на електронні скриньки листи з сирками на вірус.

Отримавши таким чином доступ до банківського рахунку, гроші списували і переводили в готівку вже в Україні.

За попередньою інформацією, постраждали від дій шахраїв близько ста іноземців, яким завдано збитків на суму більш ніж 20 тисяч доларів.

Молодим людям повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку).

Ми писали про те, що українців попередили про аферу, через яку можна позбутися всіх грошей.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Так, 18 вересня в Миколаєві дві жінки, представившись співробітницями банку, обдурили літнього жителя Центрального району на 130 тисяч гривен.

За словами чоловіка, йому додому зателефонувала жінка і представившись співробітницею банку, повідомила про те, що, до заявника направлені представники фінустанови для проведення обміну старих грошових купюр на нові. Чоловік віддав незнайомкам 130 000 грн, натомість отримавши сувенірні купюри. Що гроші несправжні, пенсіонер розгледів тільки тоді, коли шахрайки пішли. Так чоловік проміняв свої пенсійні заощадження на"фантики".

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