На Херсонщине пятеро местных жителей под видом работников банка опустошали банковские карты иностранцев

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины

Так, сообщается, что мошенники в возрасте от 22 до 27 лет узнавали персональные данные граждан Восточной Европы, затем – отправляли им ссылку с "вирусом", который разработали сами, что позволяло им забирать себе деньги с банковских карточек иностранных граждан.

Подозреваемые, представляясь сотрудниками банка, звонили иностранцам по телефонам и узнавали реквизиты счетов, а также их другие персональные данные. Затем – высылали им на электронные ящики письма со сылками на вирус.

Получив таким образом доступ к банковскому счету, деньги списывали и обналичивали уже в Украине.

По предварительной информации, пострадали от действий мошенников около ста иностранцев, которым нанесен ущерб на сумму более чем 20 тысяч долларов.

Молодым людям сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Мы писали о том, что украинцев предупредили об афере, из-за которой можно лишиться всех денег.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Так, 18 сентября в Николаеве две женщины, представившись сотрудницами банка, обманули пожилого жителя Центрального района на 130 тысяч гривен.

По словам мужчины, ему домой позвонила женщина и представившись сотрудницей банка, сообщила о том, что, к заявителю направлены представители финучреждения для проведения обмена старых денежных купюр на новые. Мужчина отдал незнакомкам 130 000 грн, взамен получив сувенирные купюры. Что деньги ненастоящие, пенсионер разглядел только тогда, когда мошенницы ушли. Так мужчина променял свои пенсионные сбережения на "фантики".

Напомним, под Днепром появилась серийная преступница: "подсаживается за столик и..."

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