За останню добу в Україні китайським вірусом заразилися ще 4027 осіб
Про це інформує Politeka, посилаючись на дані МОЗ України та РНБО України.
Загалом в Україні з початку пандемії захворіли коронавірусом 208959 осіб, померли 4129 (+64 за останню добу), одужали – 90250 українців.
По регіонах ситуація з коронавірусом виглядає наступним чином:
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Вінницька область-6194 випадки;
Волинська область-8059 випадків;
Дніпропетровська область-5822 випадки;
Донецька область-3477 випадків;
Житомирська область-5923 випадки;
Закарпатська область-9819 випадків;
Запорізька область-3995 випадків;
Івано-Франківська область-13 700 випадків;
Кіровоградська область-1108 випадків;
Київ-22778 випадків;
Київська область-9139 випадків;
Львівська область-20 350 випадків;
Луганська область-1049 випадків;
Миколаївська область-3163 випадки;
Одеська область - 13 529 випадків;
Полтавська область - 2231 випадок;
Рівненська область - 12 411 випадків;
Сумська область-4223 випадки;
Тернопільська область - 13 514 випадків;
Харківська область-18 678 випадків;
Херсонська область - 1134 випадки;
Хмельницька область-6068 випадків;
Чернівецька область-14 446 випадків;
Черкаська область-4022 випадки;
Чернігівська область-4127 випадків.
Politeka писала, що станом на 29 вересня на Київщині зафіксовано 8996 випадків захворювання на китайський вірус. Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.