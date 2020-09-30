За останню добу в Україні китайським вірусом заразилися ще 4027 осіб

Про це інформує Politeka, посилаючись на дані МОЗ України та РНБО України.

Загалом в Україні з початку пандемії захворіли коронавірусом 208959 осіб, померли 4129 (+64 за останню добу), одужали – 90250 українців.

По регіонах ситуація з коронавірусом виглядає наступним чином:

Вінницька область-6194 випадки;

Волинська область-8059 випадків;

Дніпропетровська область-5822 випадки;

Донецька область-3477 випадків;

Житомирська область-5923 випадки;

Закарпатська область-9819 випадків;

Запорізька область-3995 випадків;

Івано-Франківська область-13 700 випадків;

Кіровоградська область-1108 випадків;

Київ-22778 випадків;

Київська область-9139 випадків;

Львівська область-20 350 випадків;

Луганська область-1049 випадків;

Миколаївська область-3163 випадки;

Одеська область - 13 529 випадків;

Полтавська область - 2231 випадок;

Рівненська область - 12 411 випадків;

Сумська область-4223 випадки;

Тернопільська область - 13 514 випадків;

Харківська область-18 678 випадків;

Херсонська область - 1134 випадки;

Хмельницька область-6068 випадків;

Чернівецька область-14 446 випадків;

Черкаська область-4022 випадки;

Чернігівська область-4127 випадків.

Politeka писала, що станом на 29 вересня на Київщині зафіксовано 8996 випадків захворювання на китайський вірус. Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.