За последние сутки в Украине китайским вирусом заразились еще 4027 человек

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на данные Минздрава Украины и СНБО Украины.

В целом в Украине с начала пандемии заболели коронавирусом 208959 человек, умерли 4129 (+64 за последние сутки), выздоровели – 90250 украинцев.

По регионам ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:

Винницкая область - 6194 случая;

Волынская область - 8059 случаев;

Днепропетровская область - 5822 случая;

Донецкая область - 3477 случаев;

Житомирская область - 5923 случая;

Закарпатская область - 9819 случаев;

Запорожская область - 3995 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;

Кировоградская область - 1108 случаев;

Киев - 22778 случаев;

Киевская область - 9139 случаев;

Львовская область - 20 350 случаев;

Луганская область - 1049 случаев;

Николаевская область - 3163 случая;

Одесская область - 13 529 случаев;

Полтавская область - 2231 случай;

Ровенская область - 12 411 случаев;

Сумская область - 4223 случая;

Тернопольская область - 13 514 случаев;

Харьковская область - 18 678 случаев;

Херсонская область - 1134 случая;

Хмельницкая область - 6068 случаев;

Черновицкая область - 14 446 случаев;

Черкасская область - 4022 случая;

Черниговская область - 4127 случаев.

Politeka писала, что по состоянию на 29 сентября на Киевщине зафиксировано 8996 случаев заболевания на китайский вирус. Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на пресслужбу Киевской ОГА.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.