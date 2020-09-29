Відома актриса Бріжит Бордо показала себе без одягу, повідавши про свято

На фото Бріжит показала себе без одягу і білизни. Зірка лежала в ліжку, показуючи свою красу. Актриса не соромилася свого тіла, демонструвала всі його достоїнства. Зірка залишила волосся розпущеним, а рукою підперла голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Vogue в Instagram. 

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Today we wish a very happy birthday to the French icon par-none, Brigitte Bardot and celebrate with this still from the 1969 film « Les Femmes »

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"Сьогодні ми вітаємо з днем народження французьку ікону Бріжит Бардо і відзначаємо це кадром з фільму 1969 року «жінки»", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ікона в молодості, але на даний момент рве. Я не можу відсвяткувати її словами, які у неї є зараз", "так, вона ікона і новатор в період свого розквіту, Але вік загартував її в людини,чиї погляди ми безумовно не повинні розділяти", "з днем народження, дитинко", " жінка з великою...", "Найкрасивіша! Унікальна", "Супер гаряча кінозірка".

Повідомлялося, що 18-річна французька модель Тілан Блондо, яка завдяки своїй ляльковій зовнішності відома як найкрасивіша дівчинка в світі, підкорила мережу новим спекотним фото.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімком, на якому постала в розкішному вбранні. На моделі шкіряний піджак чорного кольору.

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