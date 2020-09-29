До чого готуватися батькам

Стало відомо, що буде зі школами і садками в умовах зростання кількості заражених китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

На сьогоднішній день в столиці китайським вірусом заражені 330 учнів та 174 педагоги. У дитячих садках через нові випадки були закриті 22 групи.

Але Віталій Кличко спростував чутки про те, що нібито 1 жовтня всі навчальні заклади йдуть на карантин.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Школи та садочки і надалі працюють за певним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади, де виявили хворих", - підкреслив він під час брифінгу.

За рекомендаціями медиків і влади, якщо в класі виявили хворого вірусом учня, то весь клас йде на самоізоляцію. Після двотижневого карантину учні, які контактували із зараженим, можуть повернутися за парти без надання довідки про проходження ПЛР-тесту.

Варто також відзначити, що в українських школах триває тестування електронних журналів успішності та щоденників.

Як зазначили в Міносвіти, на новий етап тестування закладено 560 тисяч гривень.

"Враховуючи виклики і нагальні потреби, що стоять перед системою освіти України, особливо в умовах поширення гострої респіраторної хвороби, а також з метою спрощення ведення документообігу установ загальної середньої освіти (УЗСО) МОН поставило завдання Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" забезпечити розроблення державних безкоштовних електронних журналів та щоденників у рамках модернізації програмно-апаратного комплексу "Автоматизований комплекс освітнього менеджменту (ПАК "АІКОМ")", - заявляли раніше в прес-службі відомства.

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Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка

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