Стало известно, что будет со школами и садиками в условиях роста количества зараженных китайским вирусом

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице китайским вирусом заражены 330 учеников и 174 педагога. В детских садах из-за новых случаев были закрыты 22 группы.

Но Виталий Кличко опроверг слухи о том, что якобы 1 октября все учебные заведения уходят на карантин.

"Эта информация не соответствует действительности. Школы и садики и в дальнейшем работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения, где обнаружили больных", - подчеркнул он во время брифинга.

По рекомендациям медиков и властей, если в классе обнаружили больного вирусом ученика, то весь класс уходит на самоизоляцию. После двухнедельного карантина ученики, которые контактировали с зараженным, могут вернуться за парты без предоставления справки о прохождении ПЦР-теста.

Стоит также отметить, что в украинских школах продолжается тестирование электронных журналов успеваемости и дневников.

Как отметили в Минобразования, на новый этап тестирования заложено 560 тысяч гривен.

"Учитывая вызовы и насущные потребности, стоящие перед системой образования Украины, особенно в условиях распространения острой респираторной болезни, а также с целью упрощения ведения документооборота учреждений общего среднего образования (УОСО) МОН поставило задачу Государственному научному учреждению "Институт образовательной аналитики" обеспечить разработку государственных бесплатных электронных журналов и дневников в рамках модернизации программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный комплекс образовательного менеджмента (ПАК "АИКОМ")", - заявляли ранее в пресс-службе ведомства.

Напомнить, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко

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