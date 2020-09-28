Українська співачка і фіналістка шоу "Холостяк" Яна Соломко відверто розповіла про своє ставлення до образ від хейтерів
Знаменитість, яка виступає під псевдонімом SOYANA, зізналася, що часто стикається з жорсткою критикою в соціальних мережах. За її словами, негативні коментарі в Instagram сиплються на неї буквально з будь-якого приводу.
""Та куди їй до Лорак і Кароль...Там же голосини...", "пісні схожі на Зіверт", "ніякого артистизму!", "про що вона співає? Нецікаво!", "образ дивний і стилю свого немає", "зачіска як у Леонтьєва" - ви прослухали короткий зміст коментарів моїх улюблених хейтерів. Ну що ж, як говорив великий Бунін - я не червонець, щоб всім подобатися! Я - це я!",- заявила співачка.
Вона зазначила, що поява власної армії «диванних критиків» свідчить про те, що люди все частіше помічають її творчість. У зв'язку з цим вона подякувала їм за увагу і запевнила, що попереду їх чекає ще багато цікавого.
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В інтерв'ю "КП в Україні" вона також прокоментувала той факт, що зараз знаходиться під російським лейблом.
"Я була і залишаюся українською співачкою. Просто в нашій сфері не існує кордонів і умовностей. Ми, як голуби миру, пурхаємо по всіх країнах і співаємо для всіх людей", - зазначила Соломко.
Вона додала, що хотіла б продовжувати розвивати свою творчість і виходити на нові рівні.
Нагадавши, Яна Соломко після розлучення зважилася показати своє щастя: "нехай весь світ почекає!".
Як повідомляла Politeka, зірка "Холостяка" Яна Соломко вперше про розлучення: "Попелюшка вийшла заміж за принца, а я...".
Також Politeka писала, що зірка "Холостяка" змінилася до невпізнання після розлучення.