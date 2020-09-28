Украинская певица и финалистка шоу «Холостяк» Яна Соломко откровенно рассказала о своем отношении к оскорблениям от хейтеров
Знаменитость, выступающая под псевдонимом SOYANA, призналась, что часто сталкивается с жесткой критикой в социальных сетях. По ее словам, негативные комментарии в Инстаграм сыплются на нее буквально по любому поводу.
«"Да куда ей до Лорак и Кароль...Там же голосины...", "песни похожи на Зиверт", "никакого артистизма!", "о чем она поет? Неинтересно!", "образ странный и стиля своего нет", "прическа как у Леонтьева" - вы прослушали краткое содержание комментариев моих любимых хейтеров. Ну что ж, как говорил великий Бунин - я не червонец, чтобы всем нравиться! Я - это я!», - заявила певица.
Она отметила, что появление собственной армии «диванных критиков» свидетельствует о том, что люди все чаще замечают ее творчество. В связи с этим она поблагодарила их за внимание и заверила, что впереди их ждет еще много интересного.
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В интервью «КП в Украине» она также прокомментировала тот факт, что сейчас находится под российским лейблом.
«Я была и остаюсь украинской певицей. Просто в нашей сфере не существует границ и условностей. Мы, как голуби мира, порхаем по всем странам и поем для всех людей», - отметила Соломко.
Она добавила, что хотела бы продолжать развивать свое творчество и выходить на новые уровни.
Напомним, Яна Соломко после развода решилась показать свое счастье: «Пусть весь мир подождет!».
Как сообщала Politeka, звезда «Холостяка» Яна Соломко впервые о разводе: «Золушка вышла замуж за принца, а я…».
Также Politeka писала, что звезда «Холостяка» изменилась до неузнаваемости после развода.