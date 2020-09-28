Виконавиця ролі Санси Старк в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер показала разом з чоловіком, як проходила її вагітність

Так, нещодавно стало відомо, що Софі Тернер вперше стала мамою. Знаменитість приховувала дану новину і саму вагітність до самого останнього. При цьому тільки тепер на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розповіла про народження дочки.

24-річна знаменитість розмістила в Instagram фото, на яких демонструє вагітний живіт. Разом з чоловіком Джо Джонасом для них це була перша дитина, щоб уникнути пліток про сім'ю, пара вирішила не афішувати становище Софі.

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Про те, що вони чекають дитину, стало відомо після того, як папараці сфотографували Тернер з животом на вулиці. Батьками ж пара стала в липні - у них народилася дочка Вілла. Відзначимо, Джо і Софі зустрічалися з 2010 року, а після, через пару років влаштували таємну церемонію для близьких. А потім ще одну відкриту. Перша пройшла в Лас-Вегасі в травні 2019 року, за нею послідувала більш традиційна церемонія на півдні Франції.

Ось як реагують фанати на фото вагітної Софі:

"Наймиліший !!! 🥺 🥺 🥺 ❤ ", "Моя прекрасна Софі🧿", " вона все ще вагітна або це старі фото?", "Краса !! 😍 ", "😂 😂Ці люди вагітніють одночасно? 😂 😂 » , «Подивися на цей живіт💋", «Я припускаю, що це від її вагітності щойно народженою дитиною ?! Вона вже не може знову завагітніти? !!", "В захваті від принца або принцеси півночі",  " Маленький Рамзі !!!!».

Раніше ми писали, що знаменита британка прогулялася з чоловіком в сонячний день і тепер півсвіту обговорює зовнішній вигляд "королеви півночі". Відповідне фото опубліковане на фан-сторінці пари Джо Джонаса і Софі в Instagram.

Так на вуличному знімку майбутня мама, кругленький животик якої ще не настільки помітний вийшла на прогулянку в масивних темних черевиках, стильною сонцезахисту і милому голоубом міні-платтячко. Поруч з актрисою крокував її чоловік-зірка сцени з "Джонас Бразерс" Джо в строкатій сорочці, джинсах і також сонцезахисних окулярах.

Варто відзначити, що пара завжди виглядає дуже гармонійно, де б вони не з'явилися - на світському заході або ж ось так посеред вулиці. Відзначимо також, що зараз Софі Тернер носить коротку зачіску і вона їй дуже до лиця. Фото ж вагітної Софі в блакитному вже облетіло мережу і шанувальники пишуть в коментарях про те, що Тернер прекрасна, правда, трохи поправилася.

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