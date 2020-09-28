Виконавиця ролі Санси Старк в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер показала разом з чоловіком, як проходила її вагітність

Так, нещодавно стало відомо, що Софі Тернер вперше стала мамою. Знаменитість приховувала дану новину і саму вагітність до самого останнього. При цьому тільки тепер на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розповіла про народження дочки.

24-річна знаменитість розмістила в Instagram фото, на яких демонструє вагітний живіт. Разом з чоловіком Джо Джонасом для них це була перша дитина, щоб уникнути пліток про сім'ю, пара вирішила не афішувати становище Софі.

Про те, що вони чекають дитину, стало відомо після того, як папараці сфотографували Тернер з животом на вулиці. Батьками ж пара стала в липні - у них народилася дочка Вілла. Відзначимо, Джо і Софі зустрічалися з 2010 року, а після, через пару років влаштували таємну церемонію для близьких. А потім ще одну відкриту. Перша пройшла в Лас-Вегасі в травні 2019 року, за нею послідувала більш традиційна церемонія на півдні Франції.

Ось як реагують фанати на фото вагітної Софі:

"Наймиліший !!! 🥺 🥺 🥺 ❤ ", "Моя прекрасна Софі🧿", " вона все ще вагітна або це старі фото?", "Краса !! 😍 ", "😂 😂Ці люди вагітніють одночасно? 😂 😂 » , «Подивися на цей живіт💋", «Я припускаю, що це від її вагітності щойно народженою дитиною ?! Вона вже не може знову завагітніти? !!", "В захваті від принца або принцеси півночі", " Маленький Рамзі !!!!».

Раніше ми писали, що знаменита британка прогулялася з чоловіком в сонячний день і тепер півсвіту обговорює зовнішній вигляд "королеви півночі". Відповідне фото опубліковане на фан-сторінці пари Джо Джонаса і Софі в Instagram.

Так на вуличному знімку майбутня мама, кругленький животик якої ще не настільки помітний вийшла на прогулянку в масивних темних черевиках, стильною сонцезахисту і милому голоубом міні-платтячко. Поруч з актрисою крокував її чоловік-зірка сцени з "Джонас Бразерс" Джо в строкатій сорочці, джинсах і також сонцезахисних окулярах.

Варто відзначити, що пара завжди виглядає дуже гармонійно, де б вони не з'явилися - на світському заході або ж ось так посеред вулиці. Відзначимо також, що зараз Софі Тернер носить коротку зачіску і вона їй дуже до лиця. Фото ж вагітної Софі в блакитному вже облетіло мережу і шанувальники пишуть в коментарях про те, що Тернер прекрасна, правда, трохи поправилася.

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