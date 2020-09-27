Держава може позбавити українських громадян половини пенсії

Як повідомляє Politeka.net, у Пенсійному фонді розповіли, за яких умов це може статися і на що підуть гроші. Офіційну інформацію у соцмережі "Фейсбук" опублікувало видання "Пенсійний кур'єр".

Йдеться про відрахування з пенсійних виплат на підставі рішень, постанов і вироків суду, а також виконавчих приписів нотаріусів або інших інших документів. Як зазначив в ПФУ, згідно 50 статті Закону" про ощеобязательном державному пенсійному страхуванні "до 50% (але не більше), можуть примусово переводити в якості аліментів, на відшкодування шкоди здоров'ю, у зв'язку зі смертю людини з вини пенсіонера, повернення" зайвої " частини заробітної плати.

У таких випадках половину зарплати можуть відраховувати іншим громадянам або до державного бюджету. У Пенсійному фонді додали, що при всіх інших відрахуваннях у пенсіонерів можуть відняти не більше 20% пенсії.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як в Україні планують підвищувати пенсії в 2021 році. Перше підвищення планують ввести з 1 січня, коли мінімальна зарплата підвищиться до шести тисяч гривень.

"Це стандарт мінімальної пенсій для людей 65 років при повному стажі. Ось ми вже знаємо, що з січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн", - заявила міністр Марина Лазебна.

Нагадаємо, що у ПФУ повідомили важливу новину про пенсії, що стало автоматичним.

А ще Politeka писала, що з українців здеруть по 16 тис.гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: «з кожного, включаючи новонароджених...».

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