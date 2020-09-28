Російська актриса, кулінар і дружина режисера Андрія Кончаловського, Юлія Висоцька, показала ідеальну фігуру
Зірка активно веде сторінку в Instagram, де публікує різні фото, в тому числі зі свого відпочинку, передає Politeka.net. Так, артистка порадувала чорно-білою фотографією в купальнику.
Зірка витягнулася на камені, виставивши напоказ свою струнку фігуру. Ніжки, талія - це все притягувало погляд.
Красуня сперлася однією рукою об валун, а другою - гладила себе по волоссю. Зірка дивилася крізь окуляри вдалину і посміхалася.
"Сьогодні #екадаші #яумеюнежрать #ктосомной #злітаємо #дорогиетоварищи 📸", - написала артистка.
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За три години пост зібрав понад 11 тисяч лайків і багато коментарів.
"Відразу видно хто тут вміє не жерти 😍, а хто ні", " а де це ти?!)) у нас спектакль 2-го!)) ", "Захоплення ❗️❗️❗️👍👍👍", "Сенсація!❤ ️ ", "Ви як завжди - витонченість, а кругом - проза життя", "Привіт з Верони 🇮 🇹 в Італії сильно пхолодало ❤️ тому тільки терми, пляжі на жаль🙏", "дуже подобаються чорно-біле фото, ви сама досконалість👍 👍 👍", "в цьому фото є щось ностальгічне... звідти, з минулого...😍 ", "Красуня 👌 а я не вмію не жерти 😂", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, нещодавно Юлія Висоцька опублікувала більш гаряче фото, на якому позує абсолютно оголеною, і прикривається лише темною тканиною.
"@sashagusov у Венеції був з нами всього один день, але який день! Саша❤️", - написала актриса.
Тоді навіть не стрималася від коментаря співачка Віра Брежнєва:
"Юлю! Таке задоволення за Вами спостерігати! Венеція і взагалі Італія вам дуже личить ❤".
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