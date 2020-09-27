Український музикант Валерій Харчишин, лідер рок-групи "Друга Ріка", переніс китайський вірус і розповів про перебіг хвороби

Зараз співак вже повністю здоровий і повернувся до своєї концертної діяльності. Він зізнався, що за час пандемії він перехворів інфекцією. Ймовірно, це була легка форма хвороби, оскільки недуга тривала 10 днів.

Про це артист повідомив в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Я захворів COVID і успішно його поборов за 10 днів, тепер у мене негативний тест – можу працювати", – заявив в ефірі співак.

Де і коли Валерій Харчишин підхопив вірус, а також в якій формі протікала хвороба - музикант не уточнив. Судячи з того, що боротьба з інфекцією тривала трохи більше тижня, захворювання пройшло без наслідків.



Артист також розповів, що за час пандемії коронавірусу дуже засумував за сценою, виступами та українськими глядачами.

"Напевно, вперше в моєму житті, коли я не виходив на сцену до людей більше 6 місяців, я маю на увазі будь-які публічні виступи. Це було жахливо-це як наркотик, якого не вистачає. Однак на карантині ми не просто відпочивали, ми працювали над нашим проектом. Наші пісні, які ми створювали протягом 20, більше 20 років, зазвучать по-іншому", – зізнався артист.

Нагадаємо, прийшли результати тесту на китайський вірус лідера "Другої ріки" Харчишина.

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