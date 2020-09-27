Український музикант Валерій Харчишин, лідер рок-групи "Друга Ріка", переніс китайський вірус і розповів про перебіг хвороби
Зараз співак вже повністю здоровий і повернувся до своєї концертної діяльності. Він зізнався, що за час пандемії він перехворів інфекцією. Ймовірно, це була легка форма хвороби, оскільки недуга тривала 10 днів.
Про це артист повідомив в ефірі програми "Ранок з Україною".
Незвичайна дочка Пугачової і Галкіна здивувала видом в купальнику: "Ліза інопланетянка"
Пекуча "наречена" Харламова розбурхала непристойну чоловічу фантазію: "І як тепер заснути?»
Торгувати газом будуть через "Ощадбанк" і пошту: що треба знати українцям і якими будуть тарифи
Кіркорова терміново госпіталізували, розкрито важкий діагноз: "Сподіваюся, все буде добре..."
"Я захворів COVID і успішно його поборов за 10 днів, тепер у мене негативний тест – можу працювати", – заявив в ефірі співак.
Де і коли Валерій Харчишин підхопив вірус, а також в якій формі протікала хвороба - музикант не уточнив. Судячи з того, що боротьба з інфекцією тривала трохи більше тижня, захворювання пройшло без наслідків.
Артист також розповів, що за час пандемії коронавірусу дуже засумував за сценою, виступами та українськими глядачами.
"Напевно, вперше в моєму житті, коли я не виходив на сцену до людей більше 6 місяців, я маю на увазі будь-які публічні виступи. Це було жахливо-це як наркотик, якого не вистачає. Однак на карантині ми не просто відпочивали, ми працювали над нашим проектом. Наші пісні, які ми створювали протягом 20, більше 20 років, зазвучать по-іншому", – зізнався артист.
Нагадаємо, прийшли результати тесту на китайський вірус лідера "Другої ріки" Харчишина.
Як повідомляла Politeka, лідер групи "Друга ріка" Харчишин розповів про інший бік Зеленського.
Також Politeka писала, що у вокаліста групи «Друга Ріка» трапилася неприємність.