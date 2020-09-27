Украинский музыкант Валерий Харчишин, лидер рок-группы "Друга Ріка", перенес китайский вирус и рассказал о течении болезни

Сейчас певец уже полностью здоров и вернулся к своей концертной деятельности. Он признался, что за время пандемии он переболел инфекцией. Вероятно, это была легкая форма болезни, поскольку недуг длился 10 дней.

Об этом артист сообщил в эфире программы "Утро с Украиной".

"Я заболел COVID и успешно его поборол за 10 дней, теперь у меня отрицательный тест – могу работать", – заявил в эфире певец.

Где и когда Валерий Харчишин подхватил вирус, а также в какой форме протекала болезнь - музыкант не уточнил. Судя по тому, что борьба с инфекцией длилась чуть больше недели, заболевание прошло без последствий.



Артист также рассказал, что за время пандемии коронавируса очень соскучился по сцене, выступлениям и украинскими зрителями.

"Наверное, впервые в моей жизни, когда я не выходил на сцену к людям больше 6 месяцев, я имею в виду любые публичные выступления. Это было ужасно – это как наркотик, которого не хватает. Однако на карантине мы не просто отдыхали, мы работали над нашим проектом. Наши песни, которые мы создавали на протяжении 20, более 20 лет, зазвучат по-другому", – сознался артист.

Напомним, пришли результаты теста на китайский вирус лидера "Другої ріки" Харчишина

Как сообщала Politeka, лидер группы "Друга ріка" Харчишин рассказал о другой стороне Зеленского.

Также Politeka писала, что у вокалиста группы «Друга Ріка» случилась неприятность.