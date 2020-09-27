Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася новим фатальним образом у вбранні з блискіток

У 51 рік Дженніфер не тільки виглядає приголомшливо, але ще і здатна перевершити за красою і станом шкіри багатьох моделей. В останні роки співачка-переконаний адепт здорового способу життя. Вона не п'є, не курить і навіть не випиває каву, від якої нещодавно відмовилася.

Також знаменитість не їсть солодощі, смажене і багато страв з високим вмістом жирів. Зірка вважає за краще їсти спаржу, брокколі, кіноа і зелені овочі в цілому. При цьому Лопес відмовляється від дієт, вона має намір погоджує режим харчування з дієтологом.

Багато часу Лопес проводить в спортзалі і результат її старань можна побачити на останньому новому фото в Instagram знаменитості. Навіть в червоному костюмі з блискіток з оголеним животом видно, що у неї дуже хороший прес і вельми стрункі ноги. Образ знаменитості в червоному вбранні припав до душі всім шанувальникам, адже сяюча Джей Ло не могла залишити їх байдужими:

"Чудово ❤️❤️❤️", " нестаріюча королева🤩 🤩♥️", «Perfeitaaaa😍 😍", " червоний гарячий🔥", «найгірша латинка, як можна бути такою крутою?", "Вона не старіє», «Дженніфер, моя найгарячіша дорога Love u Lo», «Мила, мила дівчина», «загорівся😍», «так сьогодні мама дуже красива, я тебе обожнюю❤️👑»," Моя королева♥️".

Раніше здоровий спосіб життя Дженніфер веде досить давно. Вона слідує йому вже дуже багато років, завдяки чому її тіло виглядає струнким і ідеальним для свого віку. 51-річна зірка не п'є алкоголь, не курить і давно відмовилася від вживання кофеїну.

Причому харчування Лопес дуже збалансовано, щоб не сидіти на дієтах. Вона ніколи не змішує продукти і не додає ніякі соуси і приправи в їжу. Основу раціону складають: риба, курка, свинина, бурий рис, а також зелені овочі на пару.

Кожен день Дженніфер займається спортом хоча б годину, при цьому її фітнес-раціон складається з регулярних кардіо. І схоже все дійсно працює. На новому фото зірка змогла розбурхати не тільки фанатів, але і колег. У міні-бікіні Дженніфер виглядала приголомшливо, а її шкіра вразила багатьох жінок, адже Лопес виглядає молодше свого віку років на двадцять.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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