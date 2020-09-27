У третьому кварталі року в Україні майже щорічно спостерігається зростання курсу долара і падіння гривні

Про причини такої тенденції розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Він зазначив, що за винятком минулого року, який виявився зі специфічними особливостями, в третьому кварталі року в Україні регулярно спостерігалася девальвація. Сологуб уточнив, що багато в чому вона пов'язана з нарощуванням активності бізнесу, що призводить до зростання попиту на валюту і, як наслідок, до зростання курсу долара.

"Насправді темпи були більше, ніж ті, які зараз ми бачимо у вересні. Там було десь 5% девальвації за місяць", - додав представник НБУ.

Він також зазначив, що цього року традиційне відновлення бізнес-активності у вересні збіглося з тим, що люди почали думати, що в роботі Нацбанку відбулися зміни, що призвело до помітного зростання попиту на американську валюту.

"Вони почали думати: "Раз нам восени потрібно буде купувати валюту, то давайте зробимо це зараз", і, відповідно, попит виріс. Можливо, хтось з боку пропозиції вирішив, що треба почекати пару тижнів і продати за високим курсом", - зазначив Сологуб у своєму коментарі.

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