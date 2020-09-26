Появилось разъяснение важного решения Кабмина, связанного с приобритением жилья

Так, украинцы больше не будут платить 1% пенсионного сбора при покупке квартиры. Речь идет о тех, кто приобретает жилье впервые и тех, кто стоит в очереди на получение квартиры от государства, передает ubr.ua.

Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье (то есть не покупал ранее квартиру, а также его супруг/супруга, не приватизировал, не принимал в дар и не унаследовал).

Еще от покупателя потребуется выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированных на нем прав собственности на жилье, а также справка с места жительства.

А в случае, если человек стоит в очереди на получение жилья – справка о том, что он стоит на учете граждан, которые требуют улучшения жилищных условий.

До этого решения, без уплаты покупателем 1% от цены дома или квартиры в Пенсионный фонд, нотариус просто не заверял договор купли-продажи.

При этом юристы предупреждают, что с отменой уплаты пенсионного сбора могут начаться злоупотребления, ведь государственные реестры не содержат полной информации о всем имуществе. Особо предприимчивые украинцы могут "притвориться", что покупают жилье впервые, подав соотвествующее заявление.

Ранее мы сообщали, отмену пенсионного сбора прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам... Это будет способствовать снижению расходов на покупку собственного жилья. Мы активно работаем над снижением ипотечных ставок. Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", - заявил топ-чиновник.

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