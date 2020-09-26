Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про авіакатастрофу під Харковом

Як передає Politeka.net, свій коментар він озвучив в ефірі телеканалу " Newsone "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Будь-який фахівець і не фахівець має кілька причин. Я співчуваю всім рідним і близьким курсантів... Літати на такій старій техніці, як Ан-26 це завжди стрьомно. Причини (авіакатастрофи - ред.) можуть бути будь-які: від несправності, до неготовності пілота або курсанта. Одномоментна неготовність", - зазначив Пальчевський.

За його словами, причиною катастрофи став саме знос або механічної, або електронної деталі.

"У п'ятницю ввечері немає ніякої заборони літати, хоч пілоти народ і забобонний. Будь-який політ несе в собі елемент ризику, тим більше що літак навчальний. Це просто занадто стара техніка, для навчання курсантів. Дуже сумно, що таке сталося... у мене накочується скупа чоловіча сльоза", - зазначив Пальчевський і ще раз висловив свої співчуття родичам загиблих.

Раніше ми розповідали про авіакатастрофу, яка сталася 25 вересня під Харковом.

Так, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти військового університету.

В результаті трагедії загинули 25 осіб, ще двоє були екстрено госпіталізовані. Вони з них помер у лікарні.

Нагадаємо, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці і кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.