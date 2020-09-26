Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про авіакатастрофу під Харковом

Як передає Politeka.net, свій коментар він озвучив в ефірі телеканалу " Newsone "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Будь-який фахівець і не фахівець має кілька причин. Я співчуваю всім рідним і близьким курсантів... Літати на такій старій техніці, як Ан-26 це завжди стрьомно. Причини (авіакатастрофи - ред.) можуть бути будь-які: від несправності, до неготовності пілота або курсанта. Одномоментна неготовність", - зазначив Пальчевський.

Андрій Пальчевський

За його словами, причиною катастрофи став саме знос або механічної, або електронної деталі.

Популярні новини зараз

Як виглядає чоловік Стоцької, чиї діти шалено схожі на Кіркорова, сімейні фото: "Бідна Настя"

Рекордний стрибок долара, зліт цін і несподіване звернення Зеленського - головне за ніч

Повністю роздягнена Анфіса Чехова показала свої пухкі "булочки": "Трусики - це зайве"

Зірка-красуня "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук приголомшила змінами в зовнішності: "Ось це булочка!"
Показати ще

"У п'ятницю ввечері немає ніякої заборони літати, хоч пілоти народ і забобонний. Будь-який політ несе в собі елемент ризику, тим більше що літак навчальний. Це просто занадто стара техніка, для навчання курсантів. Дуже сумно, що таке сталося... у мене накочується скупа чоловіча сльоза", - зазначив Пальчевський і ще раз висловив свої співчуття родичам загиблих.

Раніше ми розповідали про авіакатастрофу, яка сталася 25 вересня під Харковом.

Так, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти військового університету.

В результаті трагедії загинули 25 осіб, ще двоє були екстрено госпіталізовані. Вони з них помер у лікарні.

Нагадаємо, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці і кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.