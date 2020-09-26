Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок
У 90-ті навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімки актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею телесеріалу «Рятувальники Малібу».
Як передає Politeka.net, актриса у своїх сторіс опублікувала знімок, на якому позувала у відвертому образі.
Андрерсон регулярно балує своїх шанувальників кадрами з молодості, коли по не сохли чоловіки всього світу. На цей раз вона показала, чому вона дійсно заслужила звання найгарячішої моделі 90-х.
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Одягнувшись в білу коротеньку сукню, вона нагадала медсестру, але набагато гаряче працівниць лікарень.
Варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників знімками з 90-х.
Нещодавно вона опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши свої груди назовні.
Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки на обкладинки, а й на вкладені у видання постери.
У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію зі зміни розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди до 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.
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