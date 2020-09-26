Розкрито нюанси впровадження системи накопичувальних пенсій в Україні
Про це в ефірі Українського радіо розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.
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За її словами, солідарну і накопичувальну систему можуть з'єднати, щоб не тільки роботодавці, а й потенційні пенсіонери робили внески до бюджету зі свого доходу.
“Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є твій власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець платите внески. Наприклад, ми порахували по 2 внески в перший рік – 2% внески з моєї зарплати і 2% за мене заплатить мій роботодавець. Я можу в щоденному режимі бачити ці кошти, які повинні перераховуватися, працювати як довгий інвестиційний ресурс", – розкрила Лазебна всі нюанси накопичувальної системи в ефірі радіо.
Вона також виступила за посилення контролю за средстамі громадян з боку держави.
"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть показуючи велику офіційну зарплату, виплачуючи внески і набуваючи стаж, при трендах економічних ми сьогодні порахували, що це буде 20-30% від моєї зарплати перед пенсією. Наприклад, буде зарплата 10 тис., то це 3 тис. пенсії", – резюмувала вона в ефірі Українського радіо.
Раніше ми розповідали про нову індексацію пенсій.
Перше підвищення пенсії очікується вже 1 січня 2021 року. Як відомо, з нового року в Україні підвищать мінімалку, і вона зросте до 6000 гривень. У Мінсоцполітики попередили, що пропорційно зарплатам зростатимуть і пенсії.
З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн. У березні, за планом підвищень запланована індексація пенсій.
Нагадаємо, що пенсії в Україні різко зростуть, названі терміни і суми виплат
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