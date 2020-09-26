Артур Пирожков похвалився мужнім образом
"Він полетів, але він обіцяв повернутися. Милий, милий", - процитував він Шведську письменницю Астрід Ліндгрен у підписі до посту.
У кадрі Пирожков постав на трапі біля літака, а одягався артист в джинси, білу футболку і косуху, яка тільки додала брутальності його луку.
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Шанувальники, а точніше шанувальниці Пирожкова просто "попливли" від його образу і побажали йому щасливого польоту.
"У тебе стільки вікон в літаку, вже вирішив в яке дивитися будеш?", "Не можна бути красивим таким!", "Чи далеко полетів, Сашенька", Здорово! Щасливого польоту", - писали під постом артиста.
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