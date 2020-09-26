З'явилися фото курсантів Харківського університету, які загинули в авіакатастрофі в Чугуєві

Про це пише Politeka.net.

Першим груповий знімок у своєму Особистому Facebook опублікував радник глави МВС Євген Терехов.

"Світла пам'ять", - коротко підписав він фото 11 курсантів і їх командира.

За інформацією журналіста Павла Прядка, в результаті авіакатастрофи під Харковом загинули студенти з 113 групи.

"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", - йдеться в його публікації.

Станом на 9:00 26 вересня, рятувальники на місці аварії літака Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого.

Як зазначили в прес-службі ДСНС, 23 жертву катастрофи знайшли під фюзеляжем повітряного судна.

"Знайдено тіла 23 загиблих, 2 людини постраждали. 26 вересня о 9:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох людей тривають. Від ДСНС залучено 62 чол. особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Через якийсь час користувачі в соціальних мережах почали публікувати фотографії загиблих в авіакатастрофі під Харковом курсантів.

Популярний Telegram-канал Pavlovsky News, у свою чергу, опублікував фотографії деяких курсантів, які загинули в авіакатастрофі, які були у вільному доступі в соціальних мережах.

Раніше ми розповідали про авіакатастрофу, яка сталася 25 вересня під Харковом.

Так, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти військового університету.

В результаті трагедії загинули 25 осіб, ще двоє були екстрено госпіталізовані.

Нагадавши, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці і кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.