З'явилися нові подробиці моторошної авіакатастрофи під Харковом

Як передає Politeka.net, про це інформують прес-служби силових відомств.

Так, вчора ввечері в Чугуєві трапилася авіакатастрофа-впав військовий літак Ан-26, на борту якого перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба.

За офіційними даними, в результаті падіння літака загинули 25 осіб, ще двоє отримали травми і сильні опіки, і були екстрено госпіталізовані.

"Поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини а 4104, з подальшим загорянням", – інформувала прес-служба МВС.

Ще одного курсанта Олександра Харченка не допустили до виконання навчального польоту, який обернувся страшною трагедією.

Попередня причина авіакатастрофи-відмова лівого двигуна літака Ан-26. Також в мережі з'явилася інформація, що повітряному судну було 43 роки і влітку його відправляли на ремонт, який повинен був тривати до 1 жовтня 2020 року.

"Через кілька хвилин побачив вогонь і хвіст літака. На одному з відео вибігає військовослужбовець у вогні. Його загасили вогнегасниками з машини і відвезли на швидкій. Він живий. З етичних причин це відео не публікую. Це трагедія", - розповідав один зі свідків трагедії під Харковом.

Сьогодні, 26 вересня, в Харківській області оголошено жалобу за загиблими курсантами в страшній авіакатастрофі.

Також є інформація, що на борту Ан-26 перебував курсант Олександр Скочков - син штурмана Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом в 2014 році.

Доля хлопця поки що остаточно невідома, але він числиться в списку екіпажу. Його батько, Ігор Скочков, був штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Він загинув 14 червня 2014 року під Луганськом, коли російські окупанти збили військовий український літак Іл-76.

Нагадавши, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці і кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.