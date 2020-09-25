У п'ятницю ввечері в одному з міст в Харківській області впав літак, внаслідок чого утворилася масштабна пожежа
Про це повідомляє Telegram-канал Znaj.ua
На опублікованих кадрах видно, що літак впав неподалік від дороги. За словами джерел, в результаті інциденту ніхто не вижив.
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«Чути вибухи, сильна пожежа на місці. Повідомляють, що літаків було близько п'яти. Один з них впав", - йдеться в тексті повідомлення.
Як з'ясувалося пізніше, це був військовий літак АН-26, який перевозив курсантів. Це був навчальний політ.
Згідно з попередньою інформацією, літак впав при заході на посадку. Пожежа вже загашена, а саме місце аварії оточене. Зараз очікується прибуття пошукової групи.
До цього ми розповідали про авіакатастрофу в Одесі, яка сталася ще в червні. Там в Малиновському районі впав легкомоторний літак Y1" Дельфін " з двома пілотами на борту звалився прямо на Овідіопольську автодорогу недалеко від аеропорту. Правоохоронці встановлюють обставини НП.
Очевидець трагедії, що їхав якраз в момент падіння, повідомив в мережі, що довелося довго чекати "швидку".
Нагадавши, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці й кадри трагедії.
Як повідомляла Politeka, літак впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.