Кароліна показала себе після того, як поправилася

41-річна співачка Ані Лорак показала, як майстерно приховує розповнілу фігуру

На своїй сторінці в розділі Сторі в Instagram зірка показала, як їде в машині і позує перед об'єктивом. Найчастіше Селфі і прості фото перед виступами артистка знімає саме в машині.

На представлених кадрах розповніла зірка майстерно приховала все зайве завдяки поряд червоного кольору з акуратним декольте. У ньому можна також помітити, що збільшилися не тільки «боки» Кароліни, але ще і її груди ніби збільшилася в два рази.

Відзначимо, на концерті пару днів тому вона засвітила, що дуже набрала у вазі.

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Не менш вражає і поведінка співачки: Лорак робила "смикані" рухи і несамовито крутилася, а її міміка взагалі зносить дах.

Раніше ми також писали, що після того, як Кароліна відпочила за кордоном разом з дочкою, вона приступила до роботи і почала приводити себе в порядок після затяжного відпочинку. Як виявилося, вперше за довгий час через карантин, артистка дасть концерт.

Спеціально з цього приводу зірка опублікувала в розділі Сторі в Instagram невеликий ролик, який зняла для фанатів. Позуючи перед дзеркалом, засмагла співачка влаштувала невелику розспівування. Також Лорак показала наряд, в якому має намір дивувати концертною програмою.

Як і завжди,вона використовувала класичне плаття з блискітками. Однак найбільше увагу привертає міміка знаменитості, яка виглядає дещо неприродно, що видно на представлених кадрах.

Після уколів краси, фанати, до слова, масово відзначають, що артистка перестаралася і тепер її обличчя виглядає не природно, називаючи це явним перебором. При цьому також помітно, що Лорак збільшила губи і регулярно відвідує косметолога, щоб "освіжитися".

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