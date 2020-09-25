Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю в серіалі "Свати", показала образ для нового проекту

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знаменитість виклала унікальні кадри зі зйомок серіалу "добра душа". На них вона постала з вагітним животиком в ніжній сукні рожевих відтінків. Красень-чоловік подарував Анні букет квітів, які актриса прийняла з радісною посмішкою.

На одному з кадрів далекого плану можна помітити знімальну команду: звукооператора, освітлювачів і оператора з камерою. Видно, процес в самому розпалі і скоро серіал з'явиться на екранах.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від нової роботи Анни Кошмал і залишили багато приємних коментарів по постом:

"Краща😍 😍❤️"; "класні фото 😻 😻 😻 Аня ти як завжди чарівна💖 💖 💖"; "Сонечко❤️🙂"; "Найкрасивіша дівчина!!!!!💗 💗 💗 💗 💗 "; "Які гарні фото😻 💔"; "дуже красиво"; "така красива і мила😻❤️️️"; "Ганнуся добрий день. Ми чекаємо виходу нового серіалу добра душа. Бажаю вам хороших зйомок 🎬 🎬 🎬 і яскравих ️ ️ і теплих осінніх днів 🍁 🍂 🌲 (фотографії просто чудові👍 👍 👍)"; "Чекаємо новий проект з вашою участю!!! Не сумніваюся, це буде здорово!!!".

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