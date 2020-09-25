Прийомна дочка українського продюсера і репера Потапа Наталія Горова показала струнку фігуру на пляжі

Дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі несклько фото зі свого відпочинку на морі, передає Politeka.net. Наташа зображена на пірсі в зеленому купальнику і пляжній сорочці, яку відчинила і показала своє струнке тіло, як у богині. Образ доповнив фіолетовий фотоапарат, які вона недбало тримала за шнурочок.

На одному зі знімків дівчина однією рукою сперлася на стовпець загородження, а другий з ніжною посмішкою прибрала розпатлане волосся з чола. Мабуть, красуня насолодилася своїм відпочинком, адже навіть заплющилася від задоволення. На іншому фото Наташа повернулася обличчям до камери з млосним поглядом.

"Трохи такого ось настрою 🏖 а взагалі я загорілася однією ідеєю, яку мрію втілити, але вже в 2021🦋 не буду нікому-нікому говорити [крім близьких], а ось інтригу залишу😏", - поділилася дівчина своїми планами в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом Наталії і побажали їй успіхів:

"Тааак, я знаю що за ідея😏, ти запишеш Фіт з Мішель😅 🙈"; " красуня🔥 🔥 🔥 🔥"; "гарного відпочинку, і щоб ідея і справді втілилася, а ми чекаємо і підтримаємо❤"; "балдію від цих фоток😍 🔥"; "шалено красива😻 💔".

Нагадавши, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику

А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула ідеальним тілом на відпочинку