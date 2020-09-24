Нічого собі, які щічки

38-річна співачка, переможниця 3-го сезону "X-фактора" Аїда Ніколайчук розповіла про себе дивовижний факт

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому порівняла себе, 18-річну, і нинішню. Варто відзначити, різниця вражає.

На "молодому" знімку можна помітити дівчину з пишними формами і круглими щічками, тоді як зараз Ніколайчук виглядає помітно стрункішою.

Аїда розповіла в підписі до фото, як у неї вийшло так сильно схуднути:

"У 18 років я важила близько 56 кг. На той момент не було культу худорлявості, але це не заважало мені морочитися і соромитися свого тіла. Правда, це була гормональна повнота. Тому що я почала набирати вагу з 12 років, а до кінця училища форми прийшли в красивий вигляд. Талія, груди, стегна - все чітко виражено. А після того, як я завагітніла, на 4 місяці я стала важити 48 кг і після пологів залишилася з вагою 47 кг🙈. Без якихось чудових пігулок, спорту або дієт"

Користувачі кинулися коментувати побачене: багато хто відзначив, що Аїда зовсім по-іншому виглядає зараз, ніж 20 років тому.

"Я б тебе у 18 не впізнала🤗"

"Мені здається, що не можна жодним чином оцінювати свій стан щастя в житті у кг. Тому що неважливо скільки ти важиш і як виглядаєш, якщо знайшов стан гармонії 😘"

"47 кг? Ти що камені в кишенях носиш, щоб тебе не зносила легким вітерцем?"- "ні, зараз я 49-50)) 🙈"

"Скільки вам було років на фото зліва? 16?" - "18🙈"

"І була красунею і зараз 🔥 👏 🌷 "

"Ти худиш ще той, але щічки, які були в 18, тобі личать"

"Дуже красива а в даний момент ще й мила з приголомшливим голосом, вам би хіт один створити ️ ️ 😊"

"Це ти? .. Вау, така різна💕"

"Ось це булочка!"

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