Нинішній головний "квартальник" Євген Кошовий здивував заявою

Так, у програмі "Ранок у Великому Місті" на ICTV в інтерв'ю ведучій Олександрі Кучеренко "33 за 3" Кошовий заявив, що не візьме Володимира Зеленського назад в студію "Квартал 95" після закінчення президентської каденції.

При цьому шоумен зазначив, що і сам президент поки не просився і навряд чи це зробить.

"Я знаю, що всі там просять... Але ні!", - Кошовий був категоричний, додавши, що його дратують питання журналістів про Зеленського. - "Він не просився. Я думаю, що не попроситься".

Крім того Кошовий зазначив, що не звертається до Зеленського щодо певних справ, пов'язаних з "Квартал 95", оскільки розуміє, що у того і так багато важливих питань. "Я почекаю", - коротко підкреслив артист.

Кошовий додав, що продовжує спілкуватися із Зеленським: пише йому СМСки переважно ввечері, коли він їде додому - щоб зайвий раз не відволікати.

Нагадаємо, до цього Кошовий заявляв, що Зеленський зможе повернутися в "Квартал 95" і зайняти колишню посаду.

"Він прийде на посаду, яку займав до президентства – художній керівник. Я із задоволенням віддам йому цю посаду. Коли ти 15 років в колективі і просто знаходишся під чиїмось керівництвом, а потім це все падає тобі на голову. Все так швидко сталося. Дуже цікавий час...", - ділився Кошовий в інтерв'ю "Українській правді" півроку тому.

Раніше ми повідомляли, фото задумливого Кошового в помаранчевій захисній масці заінтригувало публіку.

"Коли вдивляєшся в п'ятницю, а з нею і в..." - йдеться в повідомленні.

На опублікованому кадрі Кошовий позує на вулиці в білій футболці і з маскою на обличчі. Однак, по погляду видно, що артист чомусь стривожений і сумний.

"Чекаю з нетерпінням", «ура, нарешті новий сезон», «бомба», - пишуть користувачі в коментарях.

Нагадавши, Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95 «засвітив» друга" прямо на червоній доріжці: кадри облетіли мережу.