Популярний український артист Юрій Ткач з "Кварталу 95" похвалився сімейними розвагами на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Тупо годину часу витратили на це. Вікторія сказала, що це буде круто. Що скажете?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як Ткач з красунею-дочкою і дружиною. Вся сім'я бере участь у флешмобі, в ході якого потрібно «миттєво» переодягнутися, показавшись у всій красі. Це стало причинною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитості.

"Так виглядає щастя», «Юрчик показує танець живота», «круто», «красиві, не дарма витрачали час, по-сімейному круто, молодці», «ви кайфові», «молодці, так тримати», "молодець". - пише користувачі.

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Комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.

Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.

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