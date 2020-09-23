Телеведуча 1+1 Алла Мазур, яка перемогла важку хворобу, зворушливо звернулася до українців

Як передає Politeka.net, така заява з'явилася на сторінці 1+1 в соцмережі Instagram.

Так, Алла Мазур, ледь стримуючи сльози, подякувала телеглядачам за підтримку в боротьбі з важким захворюванням.

"Я – щаслива. Бо розуміємо і відчуваємо одне одного. Хоч і плакала від зворушення, начитавшись ваших коментів. Ваших зізнань, що – дуже добре все знаєте, бо самі таке пройшли. Що мій перший пост про хворобу був не марний, бо може навіть тисячі жінок таки пішли і перевірились. І для когось це виявилось "дуже вчасно", - йдеться у публікації.

Окрім цього, телеведуча дуже пишається тим, що її оточують мудрі та сильні люди, які не звикли здаватися.

"Спасибі кожному, хто відгукнувся. Дякую щиро за всі вітання і добрі слова. Вони безцінні, бо створюють особливе енергетичне поле: яке надихає і дає сили. Міцного здоров'я і захисту з Неба – усім!", - резюмувала Алла Мазур у своєму зворушливому зверненні до українців.

"Чарівна", "Алло, бажаю вам насамперед міцного здоров'я та сили духу, нехай на вашому життевому шляху, будуть присутні тільки світлі та гарні дні, а хвороби оминають вас стороною", "Ви прекрасні, для мене особисто- еталон краси! Нехай Господь посилає Вам здоров'я, та усім нам!", "Ви Красива, Ви сильна, Здоров'я Вам бажаю", " Красуня, та дуже сильна жінка", "Розкішна жінка", - написали українці у коментарях під зверненням.

Раніше ми розповідали, що Алла Мазур після тяжкої хвороби вперше вийшла в ефір без перуки.

"Аллочка, ви відкрилися всій країні, ми дуже цінуємо. Неправильно вважати, але ви зараз виглядаєте молодше на 15 років! Дивишся на Вас і бачиш іншу енергію!",- саме з такими словами в ефірі її зустрічав колега по роботі Руслан Сенічкін.

Мазур припали до душі такі компліменти і вона зазначила, що дуже хвилювалася, як люди сприймуть її новий образ після важкої хвороби.

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