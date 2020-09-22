В Україні суттєво зросте допомога та пенсії для людей з інвалідністю

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі президента України.

Відзначається, що 21 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить збільшити соціальну допомогу і пенсії людям з інвалідністю. Виплати будуть підвищуватися в кілька етапів.

Так, з 1 січня 2021 року планують підняти виплати дітям з інвалідністю підгрупи А. Соцдопомога буде збільшена з 100% до 150% прожиткового мінімуму. Вже з 2022 року цю допомогу піднімуть до 200% прожиткового мінімуму.

Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи також піднімуть виплати до 150% в 2021 році і до 200% в 2022 році.

Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи виплати піднімуть до 100% прожиткового мінімуму.

Крім цього, будуть підвищені виплати для людей, які втратили працездатність. Зараз їм платять 15% від прожиткового мінімуму, але вже з 2021 року соцдопомогу підвищать до 75%.

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