В Україні суттєво зросте допомога та пенсії для людей з інвалідністю
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі президента України.
Відзначається, що 21 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить збільшити соціальну допомогу і пенсії людям з інвалідністю. Виплати будуть підвищуватися в кілька етапів.
Так, з 1 січня 2021 року планують підняти виплати дітям з інвалідністю підгрупи А. Соцдопомога буде збільшена з 100% до 150% прожиткового мінімуму. Вже з 2022 року цю допомогу піднімуть до 200% прожиткового мінімуму.
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Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи також піднімуть виплати до 150% в 2021 році і до 200% в 2022 році.
Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи виплати піднімуть до 100% прожиткового мінімуму.
Крім цього, будуть підвищені виплати для людей, які втратили працездатність. Зараз їм платять 15% від прожиткового мінімуму, але вже з 2021 року соцдопомогу підвищать до 75%.
Раніше ми писали, що, на думку економістів, в бюджеті на 2021 рік знайдуться гроші на підвищення пенсій. Як відомо, підвищення мінімальної зарплати на 2021 рік заплановано двічі.
Нагадаємо, що у ПФУ повідомили важливу новину про пенсії, що стало автоматичним.
А ще Politeka писала, що з українців здеруть по 16 тис.гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: «з кожного, включаючи новонароджених...».
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