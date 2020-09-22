Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новиною на заході сонця

Знаменитість вирішила поділитися важливою новиною про завершення зйомок свого тревел-шоу, яке тривало навіть в умовах карантину і пройшов не один місяць з того моменту, як Леся подорожувала по країні, показуючи кращі місця міст України.

На нових фото щаслива Леся з величезним келихом в руках позувала біля річки на заході сонця. Довгонога блондинка захопила всіх стрункими ніжками, а також образом, в якому позувала сьогодні.

"Крутий вечір! І круте завершення зйомок тревел шоу @lemarshrutka_official 😭❤️❤️❤️я буду сумувати 🙈 ДО РЕЧІ святкували в абалденному катамарані на Дніпрі !!! Було все ... навіть танці на пілоні😆», - написала Леся.

Ось що відповідають користувачі Мережі:

"Яка ж ти красуня !!!!! правда", » красуня наша🌺❤«, " Ти така класна, чесно, відкрилася зовсім з іншого боку. І ноги у тебе шикарні, талія у тебе також, чарівна посмішка, очі як океан" « " Красоточка💕 Люблю тобі😍",» красуня😍❤️«, » яка ти бомба😍«, " не дивіться на миле личко ...", "Леся Іванівна а мама знае🤣 🤣", «досить бухати.😂 ",»Блін, ти крута🔥 🔥 🔥".

Також до цього Леся показала вигляд на свюо фігуру зверху, причому її обличчя не було видно, тільки спину і сідниці в чорному бікіні. Пляжний образ дівчини доповнила капелюх з популярним в цьому році леопардовим принтом.

Користувачі соціальної мережі Instagram не втрималися від коментарів, бурхливо обговорюючи фігуру відомої телеведучої.

Також зірка виклала на своїй сторінці в "Instagram" кадр з недавньої фотосесії. "На довгофокусному..☺ ️ ",- зазначила вона в описі.

На дівчині з одягу можна помітити тільки джинсову куртку і туфлі з відкритим носком. Леся Нікітюк забралася на високий стілець, і задерла ногу, злегка підібгавши її під себе руками, інша ж нога постала у всій своїй довжині і красі.

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